Uganda'da Yetimlere Marangozluk Atölyesi Açıldı

Uganda'da Yetimlere Marangozluk Atölyesi Açıldı
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) desteğiyle Uganda'nın Alux bölgesindeki yetim okulunda marangozluk atölyesi kuruldu. Bu atölye, yetim çocukların mesleki beceriler kazanmalarını ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına ulaşmalarını hedefliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Uganda'nın Alux bölgesindeki yetim okulunda marangozluk atölyesi kuruldu.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uganda'da yetim çocukların marangozluk alanında mesleki beceri ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına kavuşmaları için marangozluk atölyesi kuruldu.

Alux Yetimler Okulundaki atölyenin açılış törenine TİKA Kampala Koordinatörü Murat Çetin'in yanı sıra yerel yöneticiler ve sivil toplum liderleri katıldı.

Törende konuşan Çetin, mesleki eğitimin kalkınma süreçlerindeki önemine dikkati çekerek, "Gençlerin iş gücüne hazırlanması ve istihdam olanaklarının artırılması, Ajansımızın öncelikleri arasında yer alıyor." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer de TİKA'nın eğitime ve mesleki gelişime sunduğu katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, kurulan atölyenin bölgedeki birçok gencin hayatında dönüştürücü etkiler yaratacağını belirtti.

Teknik ekipman ve makinelerle donatılan marangozluk atölyesi, yetim çocukların marangozluk alanında mesleki beceriler edinmesini ve sürdürülebilir geçim kaynaklarına ulaşmasını hedefliyor.

Yeni tesisin, öğrencilere ahşap işçiliği üzerine uygulamalı eğitimler sunarak onları inşaat ve mobilya sektörlerine hazırlaması planlanıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimlerin, öğrencilerin mesleklerinde profesyonelleşmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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