Uganda'da Yangında 6 Çocuk Hayatını Kaybetti
Uganda'nın Kajjansi bölgesinde bir evde çıkan yangında 2 ila 16 yaşları arasındaki 6 çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Uganda'da bir evde çıkan yangında 6 çocuk hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin Kajjansi bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında evde mahsur kalan yaşları 2 ila 16 arasındaki 6 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.