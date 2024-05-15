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Uganda'da Yangında 6 Çocuk Hayatını Kaybetti

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Uganda'nın Kajjansi bölgesinde bir evde çıkan yangında 2 ila 16 yaşları arasındaki 6 çocuk hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Uganda'da bir evde çıkan yangında 6 çocuk hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin Kajjansi bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında evde mahsur kalan yaşları 2 ila 16 arasındaki 6 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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