Uganda'da Yangında 6 Çocuk Hayatını Kaybetti

Uganda'da bir evde çıkan yangında 6 çocuk hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin Kajjansi bölgesindeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında evde mahsur kalan yaşları 2 ila 16 arasındaki 6 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.