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Uganda'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 13 Kişi Hayatını Kaybetti

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Uganda'nın güneybatısındaki Kasese bölgesinde son bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar toprak kaymalarına yol açtı. Toprak kaymalarında 13 kişi hayatını kaybederken birçok kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Yetkililer, halkı aşırı yağışlara ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uganda'da son 1 haftada etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 13 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, ülkenin güneybatısındaki Kasese bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle son bir haftadır heyelanlar yaşanıyor.

Toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre bir haftada 13 kişi öldü, birçok kişi evini terk etti.

Yetkililer halkı aşırı yağışlara ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Doğu Afrika ülkelerinden Uganda dahil Kenya, Tanzanya, Somali, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkeler, şiddetli yağışlardan olumsuz etkileniyor.

Kaynak: AA / Güncel

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