Uganda'da sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Uganda'da sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

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Uganda'da sağanak yağışların yol açtığı sel ve heyelan nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Uganda Yardım, Afet ve Mülteciler Bakanı Esther Anyakun Davinia, ülkenin doğusundaki Mbale ve Kapchorwa bölgelerinde sel ve heyelanda 10 kişinin öldüğünü, 12 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Davinia, vadilerde kalan ve heyelana eğilimli bölgelerde yaşayan kişilerin evlerini terk etmesini istedi.

Kızılhaç Sözcüsü Ritah Nakasita da iki bölgede toplam 1152 evin selden etkilendiğini, ailelerin okul ve devlet binalarında konaklamaya başladığını açıkladı.

Yerel sakinlerden Maasa Swaibu ise AA muhabirine, araçta seyahat eden iki kişinin sel suları ile Nabuyonga Nehri'ne sürüklendiğini aktardı.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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