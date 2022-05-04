Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti

AA - Güncel
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Uganda'da otobüsün devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti

Uganda'nın batısındaki Kabarole bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7'si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi.

Uganda'nın batısındaki Kabarole bölgesinde otobüsün devrilmesi sonucu 7'si çocuk 20 kişi yaşamını yitirdi.

Uganda'nın Fort Portal şehrinden başkent Kampala'ya gelen bir yolcu otobüsü, Kampala'ya 300 kilometre mesafedeki Kabarole'de devrildi.

Uganda trafik polis teşkilatı sözcüsü Faridah Nampiima yaptığı açıklamada, "13'ü yetişkin, 7'si çocuk olmak üzere 20 kişinin öldüğü doğrulandı. 20 kişiden 11'i erkek, 9'u kadın." dedi.

Sözcü Nampiima, kazaya ilişkin ayrıntılı bir trafik araştırma raporu hazırlayacaklarını bildirdi.

Sağlık ekipleri kazadan kurtulanlara yardım etmek üzere bölgeye ulaştı.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken ölenlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastanelere kaldırıldı.

AA / Güncel

Uganda, Polis, Güncel, Haberler

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