Uganda'da okul yangınında 11 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Doğu Afrika ülkesi Uganda'daki okul yangınında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Doğu Afrika ülkesi Uganda'daki okul yangınında aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis Sözcüsü Luke Owoyesigire, başkent Kampala'ya yakın bir bölgedeki okulda yangın çıktığını açıkladı. Yangında aralarında çocukların da olduğu 11 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Owoyesigire, ölenlerin kimlikleriyle ilgili henüz açıklama yapmadı. Kampala'da 2008'deki okul yangınında 19 öğrenci hayatını kaybetmişti. Kaynak: AA / Güncel Afrika Güncel Haberler

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