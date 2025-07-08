Uganda'da Muhalif Lider Kizza Besigye Yeni Parti Kurdu

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Kasım 2024'ten beri cezaevinde bulunan muhalif lider Kizza Besigye, Özgürlük için Halk Cephesi Partisi'nin açılışını yaptı. Destekçileriyle birlikte yapılan etkinlikte, Besigye'nin hapse atılmasının haksız olduğu vurgulandı. 2026 seçimlerinde oy pusulasında yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Uganda'da Kasım 2024'ten beri cezaevinde bulunan muhalif lider Kizza Besigye, yeni bir siyasi parti kurdu.

Başkent Kampala'da gerçekleştirilen Özgürlük için Halk Cephesi Partisi'nin açılış etkinliğine Besigye'nin destekçileri katıldı.

Özgürlük için Halk Cephesi Sözcüsü İbrahim Ssemujju, Besigye'nin "hiçbir suç işlemediği halde hapse atıldığını" söyledi.

Hapiste bulunan Besigye'nin 2026'da yapılacak genel seçimlerin oy pusulasında yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Daha önce 4 kez devlet başkanlığına aday olan Besigye, Devlet Başkanı Yoweri Museveni hükümetini devirmeyi planladığı suçlamasıyla Kasım 2024'ten beri hapiste bulunuyor.

Uganda'nın 1986'dan bu yana iktidarda bulunan lideri Museveni, 2026'da yapılacak genel seçimlerde bir dönem daha aday olmak istediğinin sinyalini vermişti.

Ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Platformu (NUP) da, lideri Robert Kyagulanyi'yi 2026 seçimlerinde devlet başkanlığı için aday göstermişti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
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