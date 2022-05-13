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Uganda'da muhalif lider Besigye gözaltına alındı

AA - Gökhan Kavak - Güncel
Uganda'da muhalif lider Besigye gözaltına alındı

Uganda'da 2016 devlet başkanlığı seçiminde aday olan muhalif lider Kizza Besigye'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Uganda'da 2016 devlet başkanlığı seçiminde aday olan muhalif lider Kizza Besigye'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Besigye'nin, ülkede artan fiyatlara karşı düzenlenen gösteri sırasında gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınması sonrası yaptığı açıklamada Besigye, "Bugün tüm Ugandalıların uyanmasını ve artan fiyatlara karşı bir şeyler yapmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Besigye, "Bunu siz dahil tüm Ugandalılar için yapıyorum. İyi bir hayat süremezsiniz, çocuklarınızı iyi okullara gönderemezsiniz çünkü maaş alamıyorsunuz." diye konuştu.

Kampala Polis Sözcüsü Lucas Owoyesigire de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Besigye ve beraberindekilerin şehir merkezinde gösteri düzenlemek istediğini ve buna izin vermedikleri bilgisini paylaştı.

2016 yılında seçimi kazanan Yoweri Museveni'ye karşı yüzde 34 oy alan Kizza Besigye, 2021 seçimlerinde aday olmayarak ünlü şarkıcı Bobi Wine'yi destekleyeceğini açıklamıştı.

AA / Gökhan Kavak - Güncel

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