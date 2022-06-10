Uganda'da maymun çiçeği şüphesiyle 6 kişi karantinaya alındı - Haberler

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Uganda'da maymun çiçeği şüphesiyle 6 kişi karantinaya alındı

AA - Tufan Aktaş - Güncel
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Uganda'da maymun çiçeği şüphesiyle 6 kişi karantinaya alındı

Uganda'da ikisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşı toplam 6 kişi, maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Uganda'da ikisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) vatandaşı toplam 6 kişi, maymun çiçeği virüsü şüphesiyle karantinaya alındı.

Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI), şüphelilerin maymun çiçeği virüsüne benzer belirti ve semptomlar gösterdiğine dair bilgi aldıktan sonra gerekli çalışmaları başlattıklarını açıkladı.

Şüpheli vakalardan ikisi, KDC ve Ruanda sınırındaki Kisoro bölgesinde izole edilirken diğer 4 kişi başkent Kampala'da karantinaya alındı.

UVRI direktörü Profesör Pontiano Kaleebu, numuneleri analiz için Güney Afrika'ya gönderdiklerini, Uganda'da maymun çiçeği virüsünü test edecek reaktiflerinin olmadığını belirtti.

Şüpheli vakalardan ikisinin, M23 isyancılarının saldırısından kaçan ve Kisoro bölgesindeki Nyakabande Mülteci Geçiş Kampında bulunan Kongolu mülteciler olduğu öğrenildi.

Kisoro Bölge Sağlık Sorumlusu Dr. Stephen Nsabiyunva, "Şüpheli vakalar 2 yaşındaki bir çocuğa ve 12 yaşındaki bir kıza ait. İki şüpheli Kisoro Hastanesinde izolasyona alındı." diye konuştu.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

AA / Tufan Aktaş - Güncel

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