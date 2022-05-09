Uganda'da mahkeme, Devlet Başkanı Museveni'nin oğlundan savunma istedi

Uganda Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu ve Uganda Kara Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın siyasi faaliyetlerde bulunması nedeniyle savunmasını istendi.

Avukat Gawaya Tegulle, Kainerugaba'nın eylemlerinin siyasi içerikli olduğunu iddia ederek soruşturma için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Tegulle, Uganda ordusunun partiler üstü ve ulusal nitelikte olmasını sağlayan anayasa maddesi ile tutarsız davranış ve söylemleri olduğu gerekçesiyle soruşturma talebinde bulundu.

Başvurunun ardından Anayasa Mahkemesi, söz konusu iddialara karşılık General Kainerugaba'ya bir tebliğ gönderdi ve savunma yapması için 10 gün süre verdi.

Geçtiğimiz ay 48'inci doğum gününü kutlamak için halka açık bir kutlama düzenleyen Kainerugaba, kutlamaların ardından Twitter'da yaptığı açıklamada, "Takım MK (Muhoozi Kainerugaba) bu ülkede iktidarı ele geçirdiğinde ki yapacağız, ilk eylemimiz spor bütçesini artırmak olacak." ifadesini kullanmıştı.

Bu mesaj Kainerugaba'nın 2026'da düzenlenecek seçimler için adaylık sinyali şeklinde yorumlanmıştı.

Museveni'nin emekli olduktan sonra koltuğunu oğlu Kainerugaba'ya devredeceğine yönelik söylentiler her iki tarafça da reddedilmişti.

Uganda anayasası, ordu mensuplarının aktif siyasete katılmasını yasaklıyor.

AA / Güncel