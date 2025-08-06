Uganda'da Kamyon Devrildi: 19 Ölü, 13 Yaralı

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Uganda'nın Hoima bölgesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olay, aşırı yük nedeniyle meydana geldiği belirtiliyor.

KAMPALA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Uganda'nın batısındaki Hoima bölgesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Albertine bölgesi polis sözcüsü Julius Hakiza, çarşamba günü telefonla Xinhua'ya verdiği demeçte yakıt kamyonunun salı gecesi Buliisa bölgesindeki bir pazardan tüccarları taşıdığı sırada devrildiğini açıkladı.

Hakiza, "Kamyon fren yapamayınca kontrolünü kaybederek devrildi. 19 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kazanın aşırı yükten kaynaklanmış olabileceğini belirten Hakiza, kamyonun hem yolcu hem yük taşıdığını ifade etti.

Uganda polisinin şubat ayında yayımladığı rapora göre, ülkede trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2022'de 4.534 iken, 2023'te 4.806'ya ve 2024'te 5.144'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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