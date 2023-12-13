Uganda'da isyancı örgüte operasyon: 2 üye etkisiz hale getirildi

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı örgütün 2 üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonda örgüte ait silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı örgütün 2 üyesi etkisiz hale getirildi.

Yerel basındaki habere göre, Uganda ordusu, Kibaale Ulusal Parkı'nda ADF'ye yönelik askeri operasyon düzenlendi.

Örgüte ait silah ve mühimmat da ele geçirilen operasyonda, 2 örgüt üyesi öldürülürken 1 kişi de yaralı ele geçirildi.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği düşünülüyor.