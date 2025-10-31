Haberler

Uganda'da Heyelanlar: En Az 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Uganda'nın doğusunda meydana gelen şiddetli yağışlar, heyelanlara yol açarak 3'ü çocuk olmak üzere en az 9 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kızılhaç Derneği, kurtarma çalışmalarının zorluklarla devam ettiğini bildirdi.

KAMPALA, 31 Ekim (Xinhua) -- Uganda'nın doğusunda şiddetli yağışların tetiklediği heyelanlarda 3'ü çocuk olmak üzere en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Uganda Kızılhaç Derneği yaptığı açıklamada ilk olayın perşembe günü sabah saatlerinde Bukwo bölgesinde meydana geldiğini ve heyelan nedeniyle toprak altında kalan bir evdeki 3 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

"Gönüllülerimiz sahada değerlendirme çalışmaları yürütüyor" diyen derneğin sözcüsü Irene Nakasiita, ayrıntılı bir raporun daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Komşu Kween bölgesinde ise çarşamba gecesi meydana gelen başka bir heyelanda 6 kişi daha hayatını kaybetti.

Nakasiita, sürekli yağışlar ve kötü yol koşulları nedeniyle Bukwo'ya ulaşımın zor olduğunu ve bu durumun kurtarma çalışmalarını engellediğini söyledi.

Nakasiita, kurtarma ekiplerinin devam eden çalışmaları desteklemek üzere yerel yetkililer ve topluluk üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Uganda'nın doğusunda yer alan ve dağlık bir bölge olan Elgon alt bölgesi, yağışlı dönemlerde heyelan riski taşıyor. Bölgede son yıllarda, ormansızlaşma ve dengesiz arazi kullanımı nedeniyle can kayıplarıyla sonuçlanan heyelanlar yaşanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
