Uganda'da Feci Kaza: 63 Ölü

Uganda'da Kampala-Gulu Otoyolu'nda iki otobüs, bir kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 63 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kampala-Gulu Otoyolu'ndaki Asili Çiftliği yakınlarındaki Kitaleba köyünde meydana gelen kazada 63 kişi öldü ve birkaç kişi yaralandı.

Trafik ve Yol Güvenliği Müdürlüğü Sözcüsü Michael Kananura, kazanın Kampala'dan Gulu'ya giden otobüsün kamyonu sollamaya çalışırken meydana geldiğini bildirdi.

Kananura, aynı anda ters yönden gelen bir başka otobüsün de otomobili sollamaya çalıştığını ve iki otobüsün çarpıştığını, diğer iki aracın sürücülerinin de çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetlerini kaybettiğini belirtti.

Yaralıların Kiryandongo Hastanesi ve yakındaki sağlık kuruluşlarına kaldırıldığını dile getiren Kananura, cesetlerin otopsi ve kimlik tespiti için hastane morguna götürüldüğünü kaydetti.