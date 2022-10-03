Uganda'da Ebola nedeniyle 65 sağlık çalışanı karantinaya alındı

Uganda'da devam eden Ebola salgını nedeniyle 65 sağlık çalışanının karantinaya alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Ainebyoona, basına yaptığı açıklamada, virüs şüphesiyle bazı sağlık çalışanlarının karantinaya alındığını belirtti.

Ainebyoona, 65 sağlık çalışanının Ebola virüsü nedeniyle 21 gün boyunca evlerinde karantinaya alındıklarını ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Uganda'da 19 Eylül'de patlak veren Ebola salgınında şimdiye kadar 7 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Ülkede ilk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da 2000'lerin başında yüzlerce kişinin ölümüne yol açan virüs, son olarak 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.