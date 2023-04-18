Uganda'da demir yolsuzluğu soruşturmasında bir bakan daha gözaltına alındı

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da demir yolsuzluğu soruşturmasında gözaltına alınan bakanların sayısı 3'e yükseldi.

Polis Sözcüsü Fred Enanga, yaptığı açıklamada, Karamoja Bölgesi Devlet Bakanı Agnes Nandutu'nun, ihtiyaç sahipleri için üretilen demir levhalarla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alındığını bildirdi.

Enanga, Bakan Nandutu'nun polise teslim olduğunu, cuma hakim karşısına çıkacağını kaydetti.

Uganda'da demir yolsuzluğu soruşturmasında 5 Şubat'ta Karamoja Bölgesi İşleri Bakanı Mary Goretti Kitutu, 15 Şubat'ta Maliye, Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Amos Lugoloobi gözaltına alınmıştı.

Uganda'daki yolsuzluk soruşturması

Gözaltına alınan bakanlar ve suç ortakları, yoksul aileler için üretilen 5 bin 500 demir levhayı zimmetlerine geçirmekle suçlanıyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda çoğunlukla göçebe çobanların yaşadığı Karamoja bölgesinde yoksulların barınma ihtiyaçlarına destek olunması için dağıtılması istenen demir levhaların bazılarının, üst düzey bakanlara ve hükümet yetkililerine verildiği ileri sürülüyor.

Uganda polisi, Bakan Kitutu'nun akrabalarını, üzerinde "Satılamaz" ibaresi bulunduğu halde levhaları satmaya çalışırken suçüstü yakalamıştı.