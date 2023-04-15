Uganda'da demir yolsuzluğu soruşturmasında bir bakan daha gözaltına alındı

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da demir yolsuzluğu soruşturmasında bir bakanın daha gözaltına alındığı bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da demir yolsuzluğu soruşturmasında bir bakanın daha gözaltına alındığı bildirildi.

Polis Sözcüsü Fred Enanga, yaptığı açıklamada, Maliye, Planlama ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Amos Lugoloobi'nin, devlet tarafından ihtiyaç sahipleri için üretilen demir levhaları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Bakan Lugoloobi'nin pazartesi günü hakim karşısına çıkarılacağını belirten Enanga, Lugoloobi'nin Karamoja bölgesinde 600 demir levhayı zimmetine geçirmekle suçlandığını kaydetti.

Uganda'da yolsuzluk soruşturmasının ardından 5 Şubat'ta gözaltına alınan Karamoja Bölgesi İşleri Bakanı Mary Goretti Kitutu, hakim karşısına çıkarılmıştı.

Ülkenin Karamoja bölgesinde yerel topluluğa destek olunması için üretilen demir levhaları zimmetine geçirmekle suçlanan Kitutu'nun başkent Kampala'daki Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesinde yargılanmasına başlanmıştı.

Uganda'daki yolsuzluk soruşturması

Kitutu, Lugoloobi ve suç ortakları, yoksul aileler için üretilen 5 bin 500 demir levhayı zimmetlerine geçirmekle suçlanıyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda çoğunlukla göçebe çobanların yaşadığı Karamoja bölgesinde yoksulların barınma ihtiyaçlarına destek olunması için dağıtılması istenen demir levhaların bazılarının üst düzey bakanlara ve hükümet yetkililerine verildiği ileri sürülüyor.

Uganda polisi, Bakan Kitutu'nun akrabalarını, üzerinde "Satılamaz" ibaresi bulunduğu halde levhaları satmaya çalışırken suçüstü yakalamıştı.