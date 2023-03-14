Uganda'da çarptığı okul duvarını yıkan kamyon 4 öğrencinin ölümüne neden oldu
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Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bir okulun duvarını çarparak yıkan kamyonun sınıfa girmesi sonucu 4 öğrenci hayatını kaybetti.
Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da bir okulun duvarını çarparak yıkan kamyonun sınıfa girmesi sonucu 4 öğrenci hayatını kaybetti.
Yerel basındaki habere göre, Gomba bölgesinde kontrolünü kaybeden bir kamyon okul duvarına çarparak durabildi.
Kamyonun okul duvarını yıkarak bir sınıfa girmesi sonucu 4 öğrenci ezilerek yaşamını yitirdi, 20 öğrenci yaralandı.
Bölge polisi, ölen çocukların kimlik belirleme işlemlerinin devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: AA / Güncel