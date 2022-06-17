Uganda'da ADF'ye ait terör hücresi basıldı, 3 kişi gözaltına alındı Uganda ordusu, terör örgütü DEAŞ'a yakınlığı ile bilinen Müttefik Demokratik Güçleri (ADF) üyesi 3 kişiyi gözaltına aldı. Uganda ordusu, terör örgütü DEAŞ'a yakınlığı ile bilinen Müttefik Demokratik Güçleri (ADF) üyesi 3 kişiyi gözaltına aldı. Uganda Ordu Sözcüsü Felix Kulayigye, yaptığı açıklamada, başkent Kampala'ya 60 kilometre uzaklıkta örgüte ait bir eve baskın düzenlendiği bilgisini paylaştı. Kulayigye, Luwero bölgesindeki baskında 3 kişinin gözaltına alındığını, bomba yapım ekipmanları ve silah ele geçirildiğini bildirdi. Bu arada, mahalle sakinlerinden gelen ihbarlar üzerine başlatılan operasyonda şüpheli evin 9 metre altında tünel bulunduğu ve söz konusu tünelde eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü kaydedildi. Baskında ele geçirilen bir arabaya da bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Uganda'da mevcut iktidara karşı bir ayaklanma olarak başlayan ve 1990'lı yıllardan itibaren Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda faaliyet gösteren ADF terör örgütü, 2019 yılında DEAŞ'a bağlılığını açıklamıştı. Uganda'nın başkenti Kampala'da Kasım 2021'de art arda meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 canlı bomba saldırısından ADF sorumlu tutuluyor. Uganda hükümeti, canlı bomba saldırılarının ardından ülkede çok sayıda operasyon düzenleyerek birçok kişiyi gözaltına almıştı. Operasyonların ülkedeki Müslümanları zan altında bıraktığı eleştirileri yapılmıştı. KDC ile Uganda ordusu, Aralık 2021'de KDC'nin doğusunda ADF'ye karşı ortak askeri operasyon başlatmıştı. Uganda'nın KDC'de 1700 askerin olduğu tahmin ediliyor. AA / Güncel Antalya Diplomasi Forumu Güncel Haberler

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