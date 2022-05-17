Uganda'da 36 bin sağlık çalışanı grev kararı aldı - Haberler

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Uganda'da 36 bin sağlık çalışanı grev kararı aldı

AA - Güncel
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Uganda'da 36 bin sağlık çalışanı grev kararı aldı

Uganda'da Müttefik Sağlık Profesyonelleri Dernekleri İttifakı'na bağlı yaklaşık 36 bin sağlık çalışanı, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşları protesto etmek için grev kararı aldıklarını açıkladı.

Uganda'da Müttefik Sağlık Profesyonelleri Dernekleri İttifakı'na bağlı yaklaşık 36 bin sağlık çalışanı, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşları protesto etmek için grev kararı aldıklarını açıkladı.

İttifak Başkanı Patrick Denis Alibu, grev öncesi hükümete 21 günlük süre verdiklerini ancak herhangi bir yanıt alamadıkları için göreve başlama kararı aldıklarını belirtti.

Maaş artışı talebine ek olarak ülkedeki yaşam maliyetlerinin yüksek olmasına dikkati çeken Alibu, hükümetin maaşlardan aldığı vergiyi yüzde 30'dan yüzde 10'a indirmesini talep ettiklerini aktardı.

Müttefik Sağlık Profesyonelleri Dernekleri İttifakı'na bağlı yaklaşık 36 bin sağlık çalışanının, kötü çalışma koşulları ve düşük maaşları protesto etmek için grev kararı aldığını belirten Alibu, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile görüşene kadar grevlerini devam ettireceklerini kaydetti.

İttifak, doktorlara zam yapıldığını ancak söz verilmesine rağmen diğer sağlık çalışanlarının maaşlarına zam yapılmadığını belirtti.

Uganda Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Ainebyona ise pazar günü katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, Bakanlığın ittifaktan resmi bir şikayet almadığını söylemişti.

Daha önce de Ugandalı doktorlar greve gitmiş ve hükümet, grevin ardından doktorların maaşlarına zam yapmıştı.

AA / Güncel

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