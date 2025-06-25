Uganda, Afrika'nın En Büyük Kahve İhracatçısı Oldu

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Uganda, Etiyopya'yı geride bırakarak Afrika'nın önde gelen kahve ihracatçısı konumuna geçti. Mayıs ayında 793.445 adet kahve çuvalı ihraç eden Uganda, bu alanda tarihi bir başarı elde etti.

KAMPALA, 25 Haziran (Xinhua) - Uganda Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanlığı tarafından yayımlanan rapora göre, Uganda Etiyopya'yı geçerek Afrika'nın önde gelen kahve ihracatçısı oldu.

Başkent Kampala'da salı günü yapılan açıklamada, ülkenin mayıs ayında 793.445 adet 60 kg'lık kahve çuvalı ihraç ederek 243 milyon ABD doları gelir elde ettiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında "Uganda'nın kahve endüstrisi tarihi bir dönüm noktasına ulaştı. Mayıs 2025'te Afrika'nın önde gelen kahve ihracatçısı olarak ortaya çıkan Uganda 47.606,7 tonluk rekor bir ihracat gerçekleştirerek Etiyopya'nın önceki başarılarını aştı" denildi.

Açıklamada "Mayıs 2025'te Uganda'nın hacmi Etiyopya'nın 43.481,02 tonunu aştı, bu da kıtanın kahve ticareti dinamiklerinde belirleyici bir değişim olduğunu gösteriyor" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, sektörün olağanüstü büyümesini, iyileştirilmiş kalite standartlarına ve güçlü hükümet desteğine bağladı.

Bakanlık, önemli kahve üretim bölgelerinde ana hasat mevsiminin şu anda devam etmesi nedeniyle, önümüzdeki aylarda üretimin daha da artmasının beklendiğini belirtti.

Uganda'nın en önemli kahve ihracat destinasyonları arasında İtalya, Almanya, İspanya, Hindistan, Sudan, Belçika, Çin, Cezayir, ABD ve Fas yer alıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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