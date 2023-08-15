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UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın Kayınvalidesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın kayınvalidesi Dürrüşah Akaydın, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın kayınvalidesi Dürrüşah Akaydın, son yolculuğuna uğurlandı. Dürrüşah Akaydın'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi. Cenazeye TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop da katıldı. - İSTANBUL

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın kayınvalidesi Dürrüşah Akaydın, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın kayınvalidesi Dürrüşah Akaydın, son yolculuğuna uğurlandı. Dürrüşah Akaydın'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı'na defnedildi.

Cenazeye TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Düşmez ve Hamit Altıntop da katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Servet Yardımcı Zincirlikuyu Güncel Haberler

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