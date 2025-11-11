UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu ile Bahis Soruşturması Üzerine Temas Halinde

(ANKARA) - UEFA, futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olunduğunu bildirdi.

UEFA Basın Birimi, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'nın sorusunu yazılı olarak yanıtladı. Yanıtta, "UEFA, bu konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halindedir. Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.