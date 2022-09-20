Uefa: 'Rusya 2024 Avrupa Kupası'nda Yer Almayacak'

UEFA, Rusya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Kupası'nda yer almayacağını açıkladı.

UEFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla usya Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Kupası'nda yer almayacağını duyurdu. UEFA'dan yapılan açıklama şöyle:

"Rus takımlarının, UEFA İcra Komitesi'nin 28 Şubat 2022 tarihli ve Spor Tahkim Mahkemesi tarafından 15 Temmuz 2022'de onaylanan kararının ardından UEFA organizasyonlarına katılımı askıya alınmıştır. Bu sebeple Rusya Milli Takımı, EURO 2024 elemelerinde yer alamayacaktır."

UEFA, EURO 2024 elemelerine 53 takımın katılacağını ve ev sahibi Almanya haricinde 10 grupta birinciler ve ikincilerin doğrudan turnuvada yer alacağını duyurdu. Organizasyonda yer alacak diğer 3 takım ise play-off ile belli olacak.