UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak - Haberler

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UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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UEFA Konferans Ligi finali Çekya'da oynanacak

UEFA, gelecek yıl Konferans Ligi final müsabakasının Çekya'da bulunan Eden Arena'da oynanacağını açıkladı.

UEFA, gelecek yıl Konferans Ligi final müsabakasının Çekya'da bulunan Eden Arena'da oynanacağını açıkladı.

UEFA, bu yıl ilk kez düzenlenen Konferans Ligi'nde 2023'te oynanacak final stadyumunu açıkladı. Konferans Ligi'nin 7 Haziran 2023'te oynanacak final karşılaşmasının Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Slavia Prag'ın stadı olan Eden Aren'da 20 bin 800 koltuk kapasitesi bulunuyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

UEFA, Spor, Güncel, Haberler

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