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UEA: Yeni emisyon azaltma taahhütleri hedefleri tutturmaktan uzak

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Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) ilan edilen yeni emisyon azaltma taahhütlerinin, hedefleri tutturmaktan uzak olduğunu bildirdi.

DUBAİ, 11 Aralık (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (UEA), devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) şu ana kadar ilan edilen yeni emisyon azaltma taahhütlerinin, hedefleri tutturmaktan uzak olduğunu bildirdi.

Ajansın Pazar günü yayımladığı rapora göre, ülke ve şirketler COP28 zirvesinde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğini artırma ve metan emisyonlarını azaltma konusunda taahhütlerde bulundu.

Rapora göre söz konusu taahhütler, ajansın vurguladığı beş kritik eylem alanının üçünü karşılasa da, bunların hepsinin gerçekleştirilmesi bile dünyanın uluslararası iklim hedeflerine ulaşma yoluna girmesi için yeterli olmayacak.

UEA, bu hedeflerin 2030 yılına kadar tamamen yerine getirilmesinin, enerji kaynaklı küresel sera gazı emisyonlarını 4 gigaton karbondioksit eşdeğeri oranında azaltmak anlamına gelebileceğini bildirdi.

UEA'ya göre bu rakam, dünyanın küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlandırma yoluna girmesi için kapatılması gereken emisyon açığının sadece yüzde 30'una tekabül ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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