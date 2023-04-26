UEA: Elektrikli otomobil satışlarında rekor kırılacak

Uluslararası Enerji Ajansı'nın hesaplamalarına göre bu yıl dünya genelinde elektrikli otomobil satışı rekor seviyeye ulaşacak.Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) e-mobiliteye ilişkin hazırladığı yıllık raporun sonuçlarını Paris'teki merkezinde kamuoyu ile paylaştı. Raporunda dünya genelindeki elektrikli otomobil satışlarında bu yıl da bir rekor kırılacağına işaret eden UEA, elektrikli otomobillerin otomotiv pazarının beşte birini oluşturacağını kaydetti.

Rapora göre 2022 yılında dünya genelinde 10 milyondan fazla elektrikli otomobil satıldı. Bu yıl ise satışların yüzde 35 artarak 14 milyona ulaşması bekleniyor. Elektrikli otomobillerin 2020 yılında pazardaki payı yüzde 4 iken 2022'de yüzde 14'e yükseldi. Bu yıl da pazar payının yüzde 18'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

"Petrole talep azalacak"

UEA Başkanı Fatih Birol, raporda yer alan verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Elektrikli araçlar yeni küresel enerji ekonomisinde hızla büyüyen itici bir güç. Bu da şu anda otomobil endüstrisinde dünya çapında tarihi bir dönüşüme yol açıyor" dedi. Birol, sözlerini "Gözlemlediğimiz eğilimlerin küresel petrol talebi üzerinde de büyük etkileri olacaktır" diye sürdürerek, e-mobilitenin 2030 yılına kadar günlük petrol ihtiyacını en az 5 milyon varil azaltacağını ifade etti.

E-mobilitede ilk dalgayı otomobillerin oluşturduğunu, bunu yakında elektrikli otobüsler ve kamyonların izleyeceğini kaydeden Birol, elektrikli otomobil satışlarının şu anda Çin, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yoğunlaştığını söyledi. Satılan elektrikli araçların yarısından fazlasının Çin'de olduğunu belirten Birol, Avrupa ve ABD'nin ikinci ve üçüncü sıraları aldığını ifade etti.

UEA'nın raporunda batarya üretiminde de artış olduğu, Çin'in bu pazara da hakim olduğu kaydedildi. Çin'in dünya genelinde batarya ve diğer bileşenlerin üretimindeki payı 2022 yılında yüzde 35'e yükseldi.

dpa / HS,ET

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