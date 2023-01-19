Uea Başkanı Fatih Birol: Çin, Temiz Enerji Teknolojilerinin 'En Büyük İtici Gücü' Konumunda

DAVOS, 19 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin, petrol ve doğalgaz talebindeki yükselmeyle birlikte bu yıl daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini söyledi.

DAVOS, 19 Ocak (Xinhua) -- Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Çin ekonomisinin, petrol ve doğalgaz talebindeki yükselmeyle birlikte bu yıl daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini söyledi. Birol, Çin'in yeşil teknolojiler konusunda oynadığı liderlik rolüne de dikkat çekti.

İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Xinhua'ya konuşan UEA Başkanı Birol, "Çin, bugün temiz enerji teknolojilerinin en büyük itici gücüdür" dedi. Birol, Çin'in rüzgar ve güneş enerjisi, elektrikli otomobiller ve yeni nükleer tesisler konusunda dünyada bir numara olduğunu söyledi.

Birol, "Bu son derece iyi bir durum, ama aynı zamanda Çin'in kömür emisyonlarıyla başa çıkmanın yollarını bulması gerekiyor. Çin'in 2030 öncesinde emisyonlarda tepe noktasına ulaşması ve hedeflerine ulaşması konusunda son derece umutluyum" diye konuştu.

Çin, karbondioksit emisyonlarının 2030 öncesinde tepe noktasına ulaşmasını ve 2060 yılından önce karbon emisyonlarını sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

Enerji fiyatları konusundaki beklentilerine ilişkin soruya verdiği yanıtta Birol, Rusya'nın enerji ihracı durumu ve küresel talep gibi konuların belirsizliğini koruması yüzünden 2023'ün "enerji piyasaları için son derece zor bir yıl" olacağını söyledi.

Birol, 2022'de Çin'de petrol ve doğalgaz talebinin 40 yıldan bu yana ilk kez düşüş gösterdiğini dile getirdi.

Birol, "Eğer yeniden toparlanırsa, ki Çin'de büyüyen ekonomiyle yeniden toparlanacağına inanıyorum, bunun piyasalar üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Çünkü Çin, dünyada bir numaralı petrol ve bir numaralı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatçısı konumunda bulunuyor" diye konuştu.

Petrol, doğalgaz ve kömür gibi bir dizi enerji kaynağında artan küresel fiyatlar, tüm dünyada yükselen enflasyonist baskılarla uğraşmak zorunda kalan müşterilere büyük bir darbe indirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) geçen Kasım ayındaki raporunda küresel ekonomik büyümenin yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye gerileyerek yavaşlamasını beklerken, Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 4,4 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Aralık'ta UEA, küresel kömür talebinin bu yıl marjinal şekilde artacağını söyledi ve temiz enerjiye dönüşümü hızlandırmak için küresel çapta daha güçlü çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

UEA'nın sektöre ilişkin yıllık piyasa raporuna göre, küresel kömür kullanımının 2022'de yüzde 1,2 artarak 8 milyar tonu aşması bekleniyor.