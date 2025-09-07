Haberler

Uçuşlarda Her Yolcuya Ücretsiz Su İkramı Zorunlu Olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turist havayolu işletmelerine gönderilen talimatla, uçuş sırasında her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz sağlanması zorunluluğunu duyurdu. Bu uygulama, uçuş memnuniyetini artırmayı ve sağlık risklerini azaltmayı hedefliyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm hava yolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için hava yolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu. Uraloğlu, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak" ifadelerini kullandı.

'UÇUŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ'

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak, "Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
