UÇURUMDAN YUVARLANIP YARALANAN YAŞLI KADINI AFAD KURTARDI - Haberler

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UÇURUMDAN YUVARLANIP YARALANAN YAŞLI KADINI AFAD KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

TUNCELİ'de dengesini kaybedip uçurumdan yuvarlanarak yaralanan yaşlı kadın, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) ekibince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda meydana geldi. Yürüyüş yapan ve ismi öğrenilemeyen kadın, dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabası sonucu yaralı kadın, bulunduğu yerden kurtarılarak bölgede bekletilen ambulansa götürüldü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, AFAD, Güncel, Haberler

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