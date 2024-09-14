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Uçurumdan Düşen Kişi 5 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde dağlık alanda 150-200 metre derinlikteki uçuruma düşen A.K., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı. Hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

HATAY'da dağlık alanda 150-200 metre derinlikteki uçuruma düşen A.K., ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Çamlıyayla Mahallesi Çanaklı mevkisinde, saat 02.30 sıralarında, meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, bir kişinin uçuruma yuvarlanıp yaralandığı, bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, 5 saatlik çalışmasının ardından A.K., düştüğü yerden çıkarıldı. Hafif yaralı olarak kurtarılan A.K., sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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