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Uçurumdan Düşen 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Uçurumdan Düşen 62 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
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Sinop'un Gerze ilçesinde su hattındaki arızayı gidermek için giden 62 yaşındaki Durmuş Altun, geri dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramalarda uçuruma düştüğü belirlenen Altun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde uçurumdan düşen kişi öldü.

İlçeye bağlı Hacıselli köyünde yaşayan 62 yaşındaki Durmuş Altun, köye gelen su hattındaki arızayı gidermek için Güllükderesi mevkiine gitti.

Altun'un geri dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce bölgede yapılan aramalarda Altun'un uçuruma düştüğü belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve jandarma ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Altun'un yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Altun'un cenazesi incelemelerin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

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