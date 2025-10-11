Haberler

Uçurumda Mahsur Kalan Köpek İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçurumun ortasında mahsur kalan bir köpek, itfaiye ekiplerinin halat yardımıyla başarılı bir şekilde kurtarıldı. Sahipli olduğu düşünülen köpeğin kurtarılması, olay yerine gelen vatandaşların ihbarı ile mümkün oldu.

Cerrah Mahallesi'nde yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıkta bir köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yağıştan kayganlaşan kayalığa araçtaki merdivenle güvenli şekilde yaklaşamayınca halatla yamaç inişi yaptı.

Tasması da bulunan ve sahipli olduğu düşünülen köpeği kurtaran ekipler, hayvanı evine gitmesi için salıverdi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
