UÇURUMA DÜŞEN KOYUN VE KUZUSUNU İTFAİYE KURTARDI

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düşen koyun ile kuzusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alaşehir'in kırsal Karadağ Mahallesi'nde oturan Nuri Aydın'a ait koyun ile kuzusu Medet Çayı mevkiinde, yaklaşık 40 metre yükseklikten uçuruma düştü. Koyun ile kuzusu yaklaşık 100 metrelik uçurumun 40'ıncı metresindeki bir ağaca takıldı. Aydın, kendi imkanlarıyla uçurama düşen koyun ve kuzusunu kurtaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, halatlar yardımıyla uçurumda mahsur kalan iki hayvanı kurtardı.

Tekrar koyun ve kuzusuna kavuşan Nuri Aydın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel