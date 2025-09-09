Uçurtma Sörfü Yapan Kişi Boğulma Tehlikesi Geçirdi, Kurtarıldı
Mersin'in Mezitli ilçesinde uçurtma sörfü yaparken dalgalara kapılan bir kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine deniz polisi tarafından kurtarıldı. Olay, kurtarma anının polis kamerasıyla kaydedilmesiyle dikkat çekti.
Taşkıran sahilinde uçurtma sörfü yapan kişi dalgalara kapılıp düştü.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu boğulma tehlikesi geçiren kişi sağlıklı şekilde bota alındı.
Kurtarılma anı polis kamerasınca kaydedildi.
