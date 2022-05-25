Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üçüncü kattan aracın üzerine düşen bebek, yaralı olarak kurtuldu

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
 - Güncelleme:

Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı.

Küçükçekmece'de üçüncü kattaki evlerinin penceresinden park halindeki aracın üzerine düşen bebek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 2 yaşındaki Hediye Ç, İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta oturdukları üçüncü kattaki dairenin penceresinden düştü.

Hediye bebek, ailesine ait park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştükten sonra yuvarlanarak yola savruldu.

Yaralı bebek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu belirtilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title