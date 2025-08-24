Üçüncü Geleneksel Rahvan At Yarışları Erzurum'da Gerçekleştirildi

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında "3. Geleneksel Rahvan At Yarışları" gerçekleştirildi.

Merkez Yakutiye ilçesi Umudum Mahallesi Rahvan At Yarış Tesisleri'nde, Büyükşehir ve Yakutiye Belediyesinin ev sahipliği, Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun katkılarıyla düzenlenen yarışlara, 10 ilden 70 sporcu katıldı.

Etkinlikte 7 dalda düzenlenen yarışlarda, 70 sporcu dereceye girebilmek için tozlu yollarda kıyasıya mücadele etti.

Erzurum'un adı Türkiye'ye duyuruluyor

Erzurum Vali Vekili Didem Dinç Özay, konuşmasında, EİT 2025 Turizm Başkenti olarak Erzurum'da çok çeşitli etkinlikler ve faaliyetlerin yapıldığını, Erzurum'un adının tüm Türkiye'ye duyurulduğunu söyledi.

Programın köklerine sadık ancak yeniliklere açık bir etkinlik olduğunu vurgulayan Özay, "Bugün burada izleyeceğimiz yarışlar aynı zamanda geçmişimizin izleri, köklerimiz ve geleceğe olan bağımızı bir arada hissettirecektir. Her bir yarışçı ve at kendi hikayesini bu alanda yazacak. Kimisi hızıyla kimisi sabrıyla bizlere sanatlarını icra edecekler. Bu heyecan dolu günün hepimiz için unutulmaz bir deneyim olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da Erzurum'un köklü değerlerini gelecek nesillere aktarmak, misafirlere kültürel ve geleneksel şölen sunmak amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini anlattı.

"Bu asil geleneği yaşatmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır"

Bugün gerçekleştirilen yarışların tarihinin, Selçuklulardan önceki dönemlere dayandığına işaret eden Uçar, şunları kaydetti:

"Rahvan kelimesi dilimize Farsçadan gelmiş, atın binicisini sarsmadan yürümesi olarak tanımlanmıştır. Bu yarışlar sadece bir spor değil, milletimizin asırlar boyunca yaşattığı geleneğin, sabrın ve azmin sembolüdür. Türk kültüründe at, cesaretin ve dostluğun nişanesi olmuş, ordularımıza güç, toplumumuza ise birlik ve beraberlik katmış adeta Türk'e kanat olmuştur. Bugün burada, bu asil geleneği yaşatmak hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır."

Yarışlara, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve sporcular katıldı.

Yarışlarda dereceye giren sporculara kupa ve ödül verildi.