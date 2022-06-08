Üçü polis 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya Midyatlıların tepkisi dinmedi - Haberler

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Üçü polis 6 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya Midyatlıların tepkisi dinmedi

AA - Selahattin Erol - Güncel
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Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşlar, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı hafızalarından silmedi.

Mardin'in Midyat ilçesinde vatandaşlar, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıyı hafızalarından silmedi.

Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına 8 Haziran 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, biri hamile 2'si kadın 3 polisin şehit düştüğü, 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin yaralandığı terör saldırısına vatandaşlar tepki gösterdi.

Yaklaşık 500 kişinin etkilendiği, çok sayıda işletme, ev ve aracın zarar gördüğü saldırının izlerini hafızalarından silemeyen Midyatlılar, bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'ya tepkisini sürdürüyor.

Vatandaşlardan Barış Erdem, AA muhabirine, 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırısı sırasında, noterde işlem yaptığını söyledi.

Patlama sırasında camların kırıldığını, şarapnel parçalarının kendisine isabet etmesi sonucu yaralandığını, aracında büyük hasar oluştuğunu kaydeden Erdem, saldırısının etkisinden aylarca kurtulamadığını belirtti.

Erdem, şöyle konuştu:

"Allah bize bir daha bize böyle bir şeyi yaşatmasın. Bütün terör örgütlerini lanetliyorum. İnşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamayız. Patlamada vefat eden polis ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu olayı unutmayacağız ve unutturmayacağız."

Vatandaşlardan Atahan Bedir ise patlama esnasında evde olduğunu, patlamanın etkisiyle dışarı çıktığını anlattı.

Bedir, "Kıyamet kopuyor zannettim. Allah o anı kimseye yaşatmasın. O anı unutamıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

"Terörü lanetliyoruz"

Asya Güler de 6 yıl önce düzenlenen saldırının herkeste derin bir acı ve iz bıraktığını söyledi.

Saldırının acısını halen yaşadıklarını vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Hain terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırıdan vatandaş olarak etkilendik, üzüldük. Terörü lanetliyoruz, kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bölgemizde terör örgütlerinin varlıklarını istemiyoruz. Hakkımızı kesinlikle helal etmiyoruz."

AA / Selahattin Erol - Güncel

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