Kayseri'de hayvanat bahçesine bayramda ziyaretçiler ilgi gösterdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hayvanat bahçesine bayram boyunca vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü ücretsiz hizmete verdi.

153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan ve sadece bir yılda 250 bin ziyaretçi ağırlayan hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da ilgi gördü.