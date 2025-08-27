Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımına Başlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılında ücretsiz verilmek üzere hazırlanan yaklaşık 184 milyon ders kitabının okullardaki dağıtımına başlandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen ve görevliler, ders kitaplarını tek tek ayırarak sıraların üzerine yerleştirdi.

Okul öncesi, ilkokul 1 ve 2, ortaokul 5 ve 6 ile lise seviyesinde 9 ve 10'uncu sınıfların ders kitapları, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında kademeli olarak uygulanan müfredata göre hazırlandı.

Bu ders kitaplarıyla, bu yıl okul öncesi için 21, ilköğretim için 157, ortaöğretim için 277, özel eğitim için 196 ve mesleki eğitim için 986 olmak üzere toplam 1637 farklı dersten oluşan 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı öğrenciler için hazır hale getirildi.

Bakanlık, 2003-2004 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan "Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtımı Projesi" kapsamında bugüne kadar 4 milyar 322 milyon 651 bin 685 ders kitabı dağıtımını gerçekleştirmiş oldu.