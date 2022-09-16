Ücretsiz aile danışmanlığı uygulamasına rekor başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ücretsiz Aile Danışmanlığı uygulamasıyla bugüne kadar Türkiye genelinde 84 bin başvuruya hizmet sunduklarını bildirdi. Evliliğin sürdürülmesinde ve çocuk yetiştirme konularında yaşanan muhtemel sorunlar hakkında danışmanlık verilen Aile Danışmanlığı uygulaması vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Bakan Yanık, akademisyenlerin katılımıyla bir otelde düzenlenen "aile" temalı Akademi Buluşmaları'na katıldı.

Daha önce kadın ve çocuk temasıyla düzenlenen Akademi Buluşmaları'nın üçüncüsünü bugün "aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi" ana başlığında gerçekleştirdiklerine işaret eden Yanık, daha önceki buluşmalarda olduğu gibi bu toplantıda da verimli bir çalışmanın ortaya çıkacağına inandığını vurguladı.

"AİLE, TOPLUMSAL HAYATIMIZIM EN KRİTİK KURUMLARINDAN BİRİSİ"

Bakan Yanık, aile kurumu tarihinin özünde insanlıkla yaşıt olduğunu belirterek, ailenin, toplum sağlığını korumak ve toplum refahını yükseltmek açısından önemine dikkati çekti.

Ailenin fertlerine sunduğu değerler ve birliktelik duygusunun bireyin hayat mücadelesinde yol gösterici olması bakımından önemine değinen Yanık, "Hayatımızın ileride nasıl şekilleneceği de ilk etapta aile ocağında belirlenir. Toplum içerisinde sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlayan da yine burada öğrendiklerimiz, ailemizden aldığımız tecrübelerdir. Bu haliyle aile hem ilk sosyal çevremiz hem de dünya ile tanıştığımız ilk duraktır. Aile kurumunda yaşanacak zafiyetin topluma ve haliyle bireye sirayet etmemesi mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal hizmet ve sosyal yardım programlarıyla aileler, çocuklar, kadınlar, engelli vatandaşlar, yaşlılar, şehit yakını ve gaziler gibi toplumun her kesiminin hayatına dokunduklarını dile getiren Yanık, "Her ne kadar dünya büyük bir hızla değişiyor olsa da aile hala önemini koruyan, toplumsal hayatımızın en kritik kurumlardan birisi. Bunun farkında olarak hizmetlerimizi yapılandırıyoruz ve aile odaklı modeller geliştiriyoruz." diye konuştu.

SAĞLIKLI İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLDİĞİ AİLEYİ KAST EDİYORUZ

Bakan Yanık, burada kastedilenin sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği, bireye huzurlu ve güvenli bir yaşam alanı sunan aile kurumu olduğunun altını çizerek, şöyle dedi:

"Bizim aile tanımımız insanın içinde, güvende, mutlu, huzurlu olduğu, kişisel ve toplumsal gelişimini sağlayabildiği bir ailedir. Sağlıksız aileler ise sorunlu toplumların doğmasına ve çözülmesi gereken birçok probleme neden olurlar. Dolayısıyla aile vurgusunu yaptığımızda tercih ve işaret ettiğimiz ailenin hiç unutulmamasını istirham ediyorum. Bu nedenle bireylerin risk altında bulunduğu, şiddetin ve istismarın yaşandığı aileler bizim örneğini verdiğimiz tanımın içine girmez. Bilakis, sağlıklı çözüm yolları ile bireylerin içinde bulundukları bu riskli ortamlardan uzaklaştırılmaları, kurtulmaları için gerekli çalışmaları yapmak da Bakanlığımızın sorumluluk alanında bulunuyor. "

"SHM'LERİN SAYISINI YIL SONUNA KADAR 400'E ULAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Bakanlığın aile odakları hizmetleri hakkında bilgi veren Yanık, koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada sunulduğu Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) sayısının Türkiye genelinde 391'e ulaştığını söyledi. Bakan Yanık, SHM'lerin sayısının yıl sonuna kadar 400'e ulaştırılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, Aile Eğitim Programı kapsamında da 2013'ten itibaren ülke genelinde 2,9 milyon vatandaşa eğitim sağlandığını kaydetti.

"84 BİN BAŞVURUYA ÜCRETSİZ AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETİ SUNDUK"

Evliliğin sürdürülmesi, çocukların yetiştirilmesinde yaşanan muhtemel sorunların çözümüne katkı sağlamak için "Aile Danışmanlığı" hizmetini de sunduklarını anımsatan Yanık, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu hizmetimizin kapsamı boşanma düşüncesinde olan çiftlerin süreci sağlıklı yönetebilmelerine destek olmayı da içeriyor. Bugüne kadar il müdürlüklerimizde görev yapan uzman personelimiz, psikolog, sosyal çalışmacı ve PDR mezunu danışmanlarımızla ülkemiz genelinde 84 bin başvuruya ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk."

Bakan Yanık, dezavantajlı çocuklar için ailelere sağlanan "Sosyal Ekonomik Destek" (SED) hizmetine ilişkin de "Bu destekten 2002'de 11 bin 807 çocuğumuz faydalanırken 2022 yılı temmuz ayı itibarıyla ailesi yanında 147 bin 139 çocuğumuza destek oluyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı temmuz ayı itibarıyla yaklaşık 1 milyar 754 milyon lira SED ödemesi yaptık. Sadece çocuklar için ailelere yaptığımız sosyal yardım miktarı." dedi.

Yanık, SED'in yanı sıra şartlı eğitim yardımları, babası ya da annesi vefat etmiş çocuklar için yardımlar, anaokulu ve eğitim materyali destekleri gibi farklı kalemlerdeki imkanlarla çocukların ailelerinin yanında sağlıklı bir şekilde gelişmelerini ve büyümelerini sağlamak için çalıştıklarını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.