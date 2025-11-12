Haberler

Ücretli Öğretmenler Derneği'nden Mustafa Destici'ye Ziyaret

Güncelleme:
Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği yönetimi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret ederek destek ve işbirliği mesajları verdi.

(ANKARA) - Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği yönetimi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, "Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği yönetimi, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'yi Genel Merkezimizde ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
