Ücretli Öğretmenler Derneği'nden Mustafa Destici'ye Ziyaret

(ANKARA) - Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği yönetimi, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamada, "Ücretli Öğretmenler Dayanışma Derneği yönetimi, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'yi Genel Merkezimizde ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." denildi.