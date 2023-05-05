UÇMAYA BAŞLAYAN YAVRU BAYKUŞLAR DOĞAYA SALINDI

OSMANİYE'de arazide bulunan yavru 2 baykuş, bakım ve tedavilerinin ardından uçma yetilerini kazandıktan sonra doğaya salındı.

Merkeze bağlı Dereli köyünde vatandaşlar, arazide 2 baykuş yavrusu fark edince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine haber verdi. Gelen görevliler, yavru baykuşları alarak Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen ve bakımları yapılan yavruların sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bir süre beslenen 2 yavru baykuş, uçma yetilerini kazanınca Kastabala Sulak Alanı'na götürülerek doğaya salındı. (DHA)