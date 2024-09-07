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Uçmakdere, Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

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Tekirdağ'daki Uçmakdere, yamaç paraşütü tutkunlarına doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı sunuyor. İstanbul ve yakın kentlerden gelen ziyaretçilerin tercih ettiği bölgede, hafta sonları yoğunluk yaşanıyor.

Tekirdağ'da, Ganos Dağı eteklerindeki ormanların Marmara Denizi ile bütünleştiği Uçmakdere, yamaç paraşütü tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Uçmakdere Mahallesi'ne gelen adrenalin tutkunları, 250 ve 650 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yaparak, doğal güzellikleri gökyüzünden izleme fırsatı buluyor.

Yamaç paraşütü pilotu Okay Güzel, özellikle İstanbul ve yakın kentlerden çok sayıda ziyaretçinin bölgeye geldiğini söyledi.

Uçmakdere'nin yamaç paraşütü için en cazip yerlerden olduğunu ifade eden Güzel, şöyle konuştu:

"Gelen ziyaretçilerin taleplerine göre farklı pistlerden uçuşlarımızı yapıyoruz. Genellikle insanlar 650 metrelik pistten uçuş yapmayı tercih ediyor. Bu uçuşlarda daha fazla havada kalabiliyoruz. Çok sayıda ilden gelen oluyor, özellikle hafta sonları daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Yamaç paraşüt uçuşlarıyla burada her zaman bir turizm hareketliliği oluyor."

Yamaç paraşütü yapan Mustafa Topçu da herkesin gelip Uçmakdere'nin güzelliklerini görmesi gerektiğini belirtti.

Topçu, mavi ve yeşilin güzelliklerini gökyüzünden izlemenin çok farklı bir deneyim olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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