Uçmakdere, Yamaç Paraşütü Tutkunlarını Ağırlıyor

Mavi ve yeşilin buluştuğu Uçmakdere, Kurban Bayramı'nda da gökyüzüyle buluşmak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyu uçuşlarını sürdürüyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen ekstrem spor tutkunları, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izleyerek farklı bir keyif yaşama fırsatı buluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, tatilcilerin yamaç paraşütüyle bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izlemenin tadını çıkardığını söyledi.

Uçmakdere'nin paraşüt tutkunlarının gözdesi haline geldiğini ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın İstanbul'a yakın olması turizm için bir fırsat. İnsanlar özellikle doğası, denizi, gastronomisi ve bir çok aktivite yapma imkanı olmasından dolayı Tekirdağ'ı tercih ediyor. Özellikle bayram tatilinde ilimizde turizm bölgelerinde yoğunluk yaşanıyor. Özellikle yamaç paraşütü yapanların ilgisi bir hayli fazla. Ekstrem spor tutkunları yamaç paraşütü yaparak gökyüzüyle buluşuyor." dedi.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da paraşüt tutkunlarının Uçmakdere'de yoğunluk oluşturduğunu aktardı.

Uçmakdere'nin yıllardır ekstrem spor tutkunlarının tercih ettiği bir bölge olduğunu belirten Aksoy, "İstanbul, Çanakkale, Edirne gibi yakın illerden gelenler oluyor. Uzak yerele gidemeyenler paraşüt için burasını tercih ediyor. Paraşüt için bu mevsimler burası çok elverişli. Deniz manzarası olduğu için zaten buraya 'küçük Ölüdeniz' diyorlar. Herkes akın akın buraya geliyor. İnsanlar burasının güzelliklerini izleyerek keyifli vakit geçiriyor." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Ata Kaya ise ilk defa yamaç paraşütü yapacaklarını dile getirerek, Uçmakdere'nin çok güzel manzarası olduğunu aktardı.