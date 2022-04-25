UCM, Ukrayna için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne katıldığını açıkladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UCM, Ukrayna için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne katıldığını açıkladı

AA - Selman Aksünger - Güncel
 - Güncelleme:
UCM, Ukrayna için kurulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne katıldığını açıkladı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin Polonya, Litvanya ve Ukrayna tarafından kurulan ve Eurojust'ın destek verdiği Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) katıldığını açıkladı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarına ilişkin Polonya, Litvanya ve Ukrayna tarafından kurulan ve Eurojust'ın destek verdiği Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'ne (JIT) katıldığını açıkladı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, yaptığı yazılı açıklamada, Polonya, Litvanya ve Ukrayna başsavcılıklarıyla UCM arasında imzaladığı anlaşmayla soruşturma ekibine dahil olduklarını bildirdi.

UCM'nin ilk defa böyle bir ekibe dahil olduğunu belirten Han, Ukrayna'da işlenen savaş suçları, insanlığa karşı suç ve diğer ağır suçlara ilişkin delilleri toplayan Soruşturma Ekibi'ne destek verileceğini kaydetti.

Han, delillerin muhafazası, koordinasyonun sağlanması, bilgi ve belge paylaşımı gibi hukuki ve teknik alanlarda da UCM ve JIT'nin birlikte çalışacağını aktardı.

Kerim Han, Eurojust'ın da destek verdiği JIT'nin elde edeceği delillerin, UCM'de yürütülen Ukrayna soruşturmasını hızlandıracağına dikkati çekti.

Ukrayna Başsavcılığı, Litvanya Başsavcılığı, Polonya Adalet Bakanlığı ve Başsavcılığının ortak inisiyatifi ile 2 Mart 2022'de yapılan anlaşmayla kurulan JIT, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin delillerin toplanmasını ve korunmasını hedefliyor.

AA / Selman Aksünger - Güncel

Litvanya, Polonya, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title