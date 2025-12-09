UCB, Sudanlı Ali Kuşeyb'i Darfur'daki suçları dolayısıyla 20 yıl hapse çarptırdı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), "Ali Kuşeyb" olarak bilinen Sudanlı Ali Muhammed Ali Abdurrahman'a 2003-2004'te Darfur'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle 20 yıl hapis verdi.

UCM, Kuşeyb'i 2003 Ağustos'tan 2004 Nisan'a kadar Sudan'ın Darfur bölgesinde işlediği 27 insanlığa karşı suç ve savaş suçundan oybirliğiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Kuşeyb'e yaşı, gözaltında ve duruşma sırasında iyi hali ve mahkemeye gönüllü teslim olması gibi hafifletici etkenler olmasaydı daha yüksek bir ceza vereceğini kaydederken, uygun cezayı belirlerken bu etkenleri "sınırlı şekilde göz önünde bulundurduğunu" vurguladı.

Mahkemede, Kuşeyb'in 9 Haziran 2020'de teslim olduğu tarihten, kararın verildiği güne kadar gözaltında geçirdiği sürenin cezasından düşüleceği ifade edildi.

UCM, Kuşeyb'i Ekim 2025'te, 2003-2004 döneminde Darfur'da işlediği 27 insanlığa karşı suç ve savaş suçundan suçlu bulmuştu.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan, UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan bir karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı ancak bazı davalar, ölüm ve delil yetersizliği gibi nedenlerle düşmüştü.

Kuşeyb'in yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Hüseyin ve Afrika Birliği Barış Gücü Üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Kuşeyb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı olmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.