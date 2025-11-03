Haberler

UCM, Sudan'daki Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırılarını Savaş Suçu Olarak Değerlendiriyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Sudan'ın Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetleri'nin saldırılarının savaş suçu veya insanlığa karşı suç oluşturabileceği uyarısında bulundu. Başsavcılık, Nisan 2023'ten beri süregelen çatışmalarda işlenen suçları araştırmakta ve delil toplama sürecini yürütmektedir.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcılığı, Sudan'ın Faşir kentinde Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırılarında toplu katliam, tecavüz ve diğer suçların "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç" teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

UCM Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Faşir'den gelen son bilgilere ilişkin derin endişe duyulduğu belirtilerek, HDK'nin saldırıları sırasında "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç" işlenmiş olabileceği kaydedildi.

Söz konusu HDK saldırılarının tüm Darfur bölgesini etkilediği ve Nisan 2023'ten bu yana süren geniş bir şiddet örüntüsünün parçası olduğu vurgulanan açıklamada, "Başsavcılık, BM Güvenlik Konseyinin 1593 (2005) sayılı kararı uyarınca UCM'nin, Darfur'da devam eden çatışmada işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisine sahip olduğunu hatırlatıyor." ifadesi kullanıldı.

Başsavcılığın, Nisan 2023'te çatışmaların patlak vermesinden bu yana Darfur'da işlenen suçları soruşturduğu aktarılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyine sunulan en son raporda yansıtıldığı üzere, Başsavcılığın tekrarlanan saha görevlendirmeleri, mağdur gruplar ve sivil toplumla derinleştirilmiş işbirliği ve ulusal makamlar ile uluslararası kuruluşlarla geliştirilmiş işbirliği de dahil olmak üzere yoğun çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada devam eden soruşturma kapsamında Başsavcılığın, Faşir'de iddia edilen suçlara ilişkin gelecekteki kovuşturmalarda kullanılmak üzere ilgili kanıtları korumak ve toplamak için acil adımlar attığının altı çizildi.

Başsavcılık, Faşir'deki olaylara ilişkin elinde bilgi veya kanıt olanların bunları mahkemeye sunmaları çağrısında bulundu.

Sudan'daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK'nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

Kaynak: AA / Selman Aksünger - Güncel
