UCM'den Sudan'a mahkeme tarafından istenenlerin teslimi için iş birliği çağrısı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Sudan makamlarını devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ve yardımcıları hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin uygulanmasında iş birliği yapmaya çağırdı.

Resmi temaslar için Sudan'a gelen Han, başkent Hartum'da basın toplantısı düzenledi.

Han, görevinin, ülkenin batısındaki Darfur bölgesinde 2003'teki çatışmayla ilgili UCM tarafından istenenlerin yargılanmaları için Beşir ve yardımcıları hakkında tutuklama emri uygulamak olduğunu belirtti.

Mahkeme tarafından istenilen tutuklama emrini uygulamaya çalıştıklarının altını çizen Han, "Eğer işler yoluna gitmezse, adalete ulaşmanın başka yollarını denemeye çalışacağız. Bu şekilde sonsuza kadar devam edemeyiz. Davayı kapatamam, kimsenin yanına kar kalmayacak ve yetkililer bu davayı bitiremez." dedi.

Han, ceza adaletinin, diplomatik ilişkilerden ziyade siyasi iradeye ihtiyacı olduğunu kaydederek, Sudan hükümetinin iş birliğini sağlamasını ve hükümetin yürüttüğü soruşturmalara katılmak istediklerini dile getirdi.

Darfur halkının durumu "sefil ve trajik"

Darfur ve sığınmacı kamplarını da ziyaret eden Han, Darfur halkının durumunu "sefil ve trajik" olarak değerlendirdi.

Hapiste olan eski Cumhurbaşkanı Beşir'i ziyaret etme talebinde bulunan Han, amacının Roma Statüsü'ne uygun delil elde etmeye çalışmak olduğunu belirtti.

Başsavcı, Adalet Bakanlığı'nın, kendisine Beşir'in avukatlarının ve diğer yardımcılarının ziyaretini reddettiğini bildirdiğine dikkati çekti.

Han, son olarak UCM'den bir ekibin, mahkemenin sahadaki varlığını sağlamak için bir ofis açmak üzere ekimde Hartum'a geleceğini de duyurdu.

UCM'deki Darfur davaları

Sudan'ın UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyinde alınan karar sayesinde, UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

UCM, 20 ay devam eden ön incelemenin ardından Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla beş zanlı hakkında 27 Nisan 2007'de yakalama emri çıkartmıştı.

Bu kişiler arasında Cancavid milislerinin komutanı olduğu iddia edilen Ali Kuşayb'ın yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir ile eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun da bulunuyor.

Ali Kuşayb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM'ye teslim edilen ilk zanlı oldu ve UCM'deki davası sürüyor.