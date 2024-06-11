UCM Başsavcısı Sudan'daki suçlarla ilgili delil talep etti

PORT Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de suç işlendiğine dair raporları doğrulayan herhangi bir delilin mahkemeye ulaştırılması çağrısında bulundu.

Han, UCM'nin X platformunda paylaşılan konuşmasında, "Bugün, Sudan'daki Darfur krizini çözmek için, ortaklarımıza nerede olurlarsa olsunlar bilgi ve işbirliği sağlamaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

"Mağdurları, sivil toplum kuruluşlarını, ulusal partileri ve uluslararası ortakları, Darfur'daki sivillere yönelik vahşetlerle ilgili herhangi bir materyali bize vermeye çağırıyoruz." ifadesini kullanan Han, mahkemenin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) ofisine gönderilen ve Faşir'deki sivillerin ten renkleri ve etnik kökenleri itibariyle öldürüldüğüne dair raporlar üzerine bu konuyla ilgili soruşturma yürüttüğünü duyurdu.

Kerim Han, bu endişeleri takip etmek amacıyla UCM'nin, önemli deliller toplamak üzere Çad ve Port Sudan başta olmak üzere birkaç yere soruşturma ekibi görevlendirdiğini belirtti.

Han, Birleşmiş Milletlerin (BM) eylemini takip etmek amacıyla ilgili herkesi, mahkemeye olay yerindeki siviller tarafından elde edilen video veya fotoğraf gibi herhangi bir materyal sağlamaya ve ayrıca tanıklara ulaşmak için iletişim bilgilerini kendilerine ulaştırmaya çağırdı.

"Tarihin Darfur'da kendini tekrar etmesine izin vermek öfkelendirici"

Mahkemenin şimdiye kadar topladığı kanıtların sivillere yönelik vahşet ve suçların tekrarlandığını gösterdiğini söyleyen Han, "Özellikle topluluğun büyük bir kısmına yönelik etnik temizliğe ilişkin derin şekilde endişeliyiz. Bu vahşet genişleme eğiliminde ve gerekli adımlar atılmadığı takdirde kriz daha da büyüyecek." şeklinde konuştu.

Han, "Tarihin Darfur'da kendini tekrar etmesine izin vermek öfkelendirici." değerlendirmesini yaparak, Darfur'un yeniden "dünyanın unutulmuş vahşeti" olmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yıldan fazla süredir sürüyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.